Три участка дороги Ростов-на-Дону — Ставрополь капитально отремонтируют

Сразу три участка региональной дороги Ростов-на-Дону — Ставрополь будут обновлены в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объектов составляет около 9 км, сообщили в правительстве Ставропольского края.
Большая часть этой трассы — почти 30 км — была обновлена в 2024 году также при поддержке нацпроекта. В этом году для ремонта выбраны другие участки. На данный момент на двух из них демонтировали старое покрытие и барьерное ограждение, а в середине мая приступят к обновлению третьего участка.
В ходе работ планируется не только привести в нормативное состояние покрытие дороги, но и укрепить обочины, заменить ограждения, восстановить остановочные, посадочные площадки и автопавильоны.
«С учетом большого трафика, в том числе большегрузного транспорта, принято решение о включении в план текущего года сразу трех участков. По поручению губернатора края Владимира Владимирова постепенно проводим обновление этой дороги, так как она значима не только для жителей близлежащих населенных пунктов, например, села Привольного Красногвардейского округа, но и для связи с соседним регионом — Ростовской областью», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Всего по нацпроекту до конца года на Ставрополье планируется обновить около 100 км дорог регионального и местного значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.