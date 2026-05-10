В Нижнем Новгороде высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников

«Для хорошей приживаемости в непростых городских условиях подобрали крупномеры с закрытой корневой системой, высотой до 4 метров и возрастом почти 10 лет. Подрядчик еще продолжает работу: на улице Минина в соответствии с оформлением ранее посаженных деревьев будет добавлена мульча. Ожидаем хорошей приживаемости, как и у ранее высаженных там лип», — отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.