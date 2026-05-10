В Нижнем Новгороде высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников

Свыше 450 деревьев и около 400 кустарников планируют высадить в Нижнем Новгороде до конца весны по национальному проекту «Экологическое благополучие». В настоящее время новые деревья уже появились в Большом сквере на площади Минина, а также на одноименной улице, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Для хорошей приживаемости в непростых городских условиях подобрали крупномеры с закрытой корневой системой, высотой до 4 метров и возрастом почти 10 лет. Подрядчик еще продолжает работу: на улице Минина в соответствии с оформлением ранее посаженных деревьев будет добавлена мульча. Ожидаем хорошей приживаемости, как и у ранее высаженных там лип», — отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Он добавил, что новые деревья сейчас адаптируются после посадки на площади Маркина, где также ведутся работы. Напротив Речного вокзала будут расти клены остролистные, ирга, сосна горная, ива, сирень, барбарис, спирея японская, смородина.
«До конца мая в разных районах города появятся рябины, клены, липы, сосны, ели, туи, сирень, барбарис, спирея, можжевельник и др. Всего — более 450 деревьев и почти 400 кустарников. За посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход в части подкормки удобрениями и полив», — резюмировал градоначальник.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.