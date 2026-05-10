Контракт с ХК «Торпедо» должен подписать Майкл Веккьоне

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что нападающий из США станет игроком нижегородского хоккейного клуба. Срок действия соглашения — год.
Ранее инсайдеры информировали, что американец переедет из Астаны в Минск. В сезоне КХЛ 2025/26 Майкл Веккьоне, или же Майк Веккионе, стал лучшим бомбардиром, лучшим снайпером и одним из лучших ассистентов «Барыса»: за 65 игр — 46 очков при 19 заброшенных шайбах и 27 результативных передачах. Среднее время на площадке — 17 минут 45 секунд.
25 февраля Майклу исполнилось 33 года. Рост — 78 см, вес — 88 кг. Этот форвард может быть полезен как на краю, так и в центре. Его пробы в НХЛ ограничились тремя матчами, зато Веккьоне дважды был чемпионом АХЛ (2023, 2024) — в составе «Херши Бэрс». Летом 2025 года он подписал контракт с «Трактором», но даже не доехал до Челябинска. Уже через пару недель Майкла обменяли в «Барыс», чтобы освободить место для Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева».