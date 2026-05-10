Контракт с ХК «Торпедо» должен подписать Майкл Веккьоне

25 февраля Майклу исполнилось 33 года. Рост — 78 см, вес — 88 кг. Этот форвард может быть полезен как на краю, так и в центре. Его пробы в НХЛ ограничились тремя матчами, зато Веккьоне дважды был чемпионом АХЛ (2023, 2024) — в составе «Херши Бэрс». Летом 2025 года он подписал контракт с «Трактором», но даже не доехал до Челябинска. Уже через пару недель Майкла обменяли в «Барыс», чтобы освободить место для Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева».