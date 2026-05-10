Жители Дона отметили День Победы без привычных торжеств. Парада на Театральной площади не было, однако программа мероприятий оказалась насыщенной.
Ростовчане приняли участие в велопробеге и водном параде на реке Дон, посетили экскурсии, концерты творческих коллективов, а также приняли участие в народных гуляньях.
Дончане возлагали цветы к мемориалам, посвящённым памяти павших в Великой Отечественной войне. Праздничное настроение создавали тематические украшения улиц: всюду были размещены флаги и билборды с фотографиями ветеранов.
Также 9 мая по городским улицам курсировал «Трамвай Победы». У парка имени Максима Горького в Ростове работала полевая кухня и развернулась выставка военной техники.