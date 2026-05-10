Из Пулково вылетели рейсы в память о героях Великой Отечественной войны

Набрав высоту 10 тысяч метров, экипаж и пассажиры провели акцию «Бессмертный полк». Участники подняли фотографии своих родственников, участвовавших в войне, и отдали дань уважения подвигу героев. Во время полета звучали песни военных лет, которые пели вместе и экипаж, и пассажиры.