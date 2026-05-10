Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Пулково вылетели рейсы в память о героях Великой Отечественной войны

Акцию «Бессмертный полк» провели на высоте более 10 тысяч метров.

Источник: Комсомольская правда

Одна из авиакомпаний провела акцию «Бессмертный полк» на борту самолетов, которые выполняли рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Волгоград — Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Пулково». Акция была организована в честь памяти участников Великой Отечественной войны. Пассажирам рейсов раздали георгиевские ленты — как символ мужества и героизма.

Набрав высоту 10 тысяч метров, экипаж и пассажиры провели акцию «Бессмертный полк». Участники подняли фотографии своих родственников, участвовавших в войне, и отдали дань уважения подвигу героев. Во время полета звучали песни военных лет, которые пели вместе и экипаж, и пассажиры.

— Этот день всегда будет символом героизма, мужества и несгибаемой воли наших предков. Мы выражаем глубокую благодарность ветеранам, — отметили в пресс-службе воздушной гавани.