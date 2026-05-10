С начала года в Москве заменили более 1,3 тысячи лифтов

Свыше 1,3 тысячи лифтов заменили специалисты комплекса городского хозяйства в столичных многоквартирных домах с начала 2026 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Работы проходят в рамках региональной программы капитального ремонта в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 52,3 тысячи лифтов. В этом году установим в общей сложности свыше 5,5 тысячи лифтов, из них более 1,3 тысячи уже смонтировано», — отметил Петр Бирюков.
С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняют строго в год, когда заканчивается 25-летний срок службы, без продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. При этом монтируют современные отечественные лифты, которые по своим характеристикам полностью отвечают требованиям безопасности и комфорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.