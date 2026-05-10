С начала года в Москве заменили более 1,3 тысячи лифтов

С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняют строго в год, когда заканчивается 25-летний срок службы, без продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. При этом монтируют современные отечественные лифты, которые по своим характеристикам полностью отвечают требованиям безопасности и комфорта.