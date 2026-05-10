В Крыму впервые засветилась огнями уникальная кованая карта России

В Крыму впервые засветилась огнями светодиодов уникальная кованая карта России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Уникальная кованая карта России, установленная в Симферополе и обновленная к 9 мая, теперь привлекает внимание в ночное время огнями светодиодов, впервые подсветка была включена вечером в день Победы, рассказал РИА Новости президент Гильдии кузнецов России Василий Кондуров.

Обновленный арт-объект — кованая карта России с 89 новыми бронзовыми элементами — миниатюрными макетами мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне и установленных в каждом российском регионе, был торжественно открыт в центре Симферополя на день Победы.

«На карте России, помимо установленных бронзовых макетов мемориалов, появилось более двух тысяч светодиодов. Для этого в стальной карте пришлось проделать множество отверстий. Светодиоды будут начинать работать с наступлением темноты, автоматически. В центре страны огнями разных цветов создается триколор, а в целом подсветка программируемая. Первое включение подсветки произошло вечером 9 мая, в день Победы», — рассказал Кондуров.

Кованая карта была создана и открыта в Симферополе в 2019 году силами кузнецов из разных регионов России, обновлением карты занимался Всероссийский культурно-патриотический кузнечный арт-проект «Время России».

