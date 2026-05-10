Новые автомобили Volga замечены возле дилерского центра в Нижнем Новгороде

Модели возрождённой в Нижнем Новгороде Volga были замечены возле дилерского центра на улице Ларина. Автомобили были сняты на эвакуаторе. Снимки опубликованы в группе RCI News в социальной сети ВК.
В объектив камеры попали седан Volga С50 и кроссовер Volga К50. Ранее сообщалось, что старт продаж запланирован на лето 2026 года. По всей видимости подготовка идёт полным ходом.
Известно, что до официального старта продаж кроссовер приобрёл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По данным «Автостата» у седана уже тоже появился первый владелец — С50 был зарегистрирован в апреле.