В подмосковном поселке Монино до конца года откроют спорткомплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном введут в эксплуатацию в поселке Монино городского округа Щелково в Подмосковье в третьем квартале этого года. Объект возводится в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Новый спортивный центр станет современным пространством для занятий физкультурой. В двухэтажном здании площадью свыше 2,4 тыс. кв. м будут бассейн на шесть дорожек, залы для «сухого плавания» и силовых тренировок. Кроме того, там обустроят все необходимые вспомогательные помещения для спортсменов и тренеров.
Комплекс сможет принимать до 64 человек за одну смену: половина посетителей будет заниматься в воде, остальные — в тренировочных залах. В настоящее время работы завершены наполовину.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.