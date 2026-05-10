В подмосковном поселке Монино до конца года откроют спорткомплекс

Новый спортивный центр станет современным пространством для занятий физкультурой. В двухэтажном здании площадью свыше 2,4 тыс. кв. м будут бассейн на шесть дорожек, залы для «сухого плавания» и силовых тренировок. Кроме того, там обустроят все необходимые вспомогательные помещения для спортсменов и тренеров.