Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Калининградской области в середине весны. В апреле в топ попали агенты по недвижимости, курьеры и сварщики. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.
По данным исследования, медианная зарплата в вакансиях составила 70 059 рублей. Показатель вырос на 16% за год.
«Одни из самых высоких зарплат в Калининградской области работодатели предлагают специалистам коммерческого и прикладного профиля: агентам по недвижимости (медианный показатель — 170 тысяч ₽), курьерам (161 тысяч ₽) и сварщикам (150 тысяч ₽)», — рассказали эксперты.
В топ самых высокооплачиваемых профессий также вошли прорабы и мастера строительно-монтажных работ (120 тысяч ₽), автослесари и автомеханики (105 тысяч ₽), машинисты (99,3 тысяч ₽), врачи (93,5 тысяч ₽), упаковщики и комплектовщики (91 тысяча ₽).
«В разрезе профессиональных сфер наибольшие зарплаты в апреле 2026 года в Калининградской области наблюдались у высшего и среднего менеджмента (средняя предлагаемая — 112 873 ₽), в автомобильном бизнесе (100 343 ₽), а также в транспорте, логистике и перевозках (95 080 ₽) и в сельском хозяйстве (90 214 ₽)», — говорится в исследовании.