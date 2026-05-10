Оружие пермского экс-депутата реализуют на торгах

В мае 2025 года господин Плюснин был взят под стражу в зале суда, где апелляционная инстанция приговорила его к 5 годам 9 месяцам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве. Как установили следствие и суд, преступление совершено при строительстве жилого дома для детей-сирот на 400 квартир за бюджетный счет в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы намного хуже по качеству, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена.