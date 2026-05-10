Благоустройство проспекта в курском Курчатове подешевело на торгах почти на 20 млн

По данным Rusprofile, ООО «Кронверк» было зарегистрировано в Курском районе Курской области в сентябре 2021 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Сергей Егиян. 2025 год компания закончила с выручкой 200 млн руб. и чистой прибылью 57 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 139 млн и 24 млн руб. соответственно. С конца 2021 года общество выиграло 73 госконтракта на 535 млн руб. в сумме. Крупнейший заказчик — МКУ «Управление городского хозяйства Курчатова» (36 закупок на 388 млн руб.). Это же учреждение было заказчиком на торгах на обустройство пешеходной зоны на проспекте Коммунистическом.