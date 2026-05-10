В Перми затопило арт-объект «Счастье не за горами»

Это связано с плановым сбросом воды Камской ГЭС.

Источник: Комсомольская правда

В Перми прибывшая вода в Каме добралась до знаменитой надписи «Счастье не за горами». Фотографии частично затопленного арт-объекта опубликовал в своём телеграм-канале глава города Эдуард Соснин.

По его словам, это связано с плановым сбросом воды Камской ГЭС, из-за которого уровень реки поднялся. Градоначальник подчеркнул, что происходящее не выходит за рамки обычного половодья:

— Уровень воды в Каме поднялся — КамГЭС ведёт её сброс. Ситуация штатная, ничего неожиданного не происходит. Подтоплений жилых территорий нет, половодье проходит в стандартном режиме".

Тем не менее мэр обратился к пермякам с просьбой соблюдать осторожность: не приближаться к берегу, не спускаться к воде и внимательно следить за детьми. В случае любых опасных ситуаций он посоветовал немедленно звонить в ЕДДС по номеру 112.