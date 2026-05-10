Пианист Нуриев сыграл в ростовском автобусе песни военных лет в День Победы

Пианист Руслан Нуриев сыграл в ростовском автобусе песни военных лет в День Победы. Об этом музыкант сообщил в своём блоге.
Парень установил инструмент в салоне городского автобуса, а затем исполнил популярные композиции прямо во время движения транспортного средства. Пассажиры тепло реагировали на такую патриотическую акцию, подпевая узнаваемым мелодиям.
Руслан исполнил ряд известных песен, в том числе «Катюшу», «День Победы», «Журавли». Добавим, этой традиции уже не один год. Ранее пианист уже устраивал подобные акции.