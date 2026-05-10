Нурлан Сабуров не смог сдать языковой тест в России

Казахстанский комик Нурлан Сабуров 7 мая во время концерта в Дубае рассказал, что не смог сдать языковой тест в России, передает РИА Новости.

Источник: Nur.kz

Концерт прошел в Дубайской опере.

«Я поддерживаю миграционную политику России. Я пытался получить официальные документы в России… в основном я делал это для налоговой», — поделился Нурлан Сабуров.

По словам комика, для получения документов ему нужно было пройти тест на знание русского языка, он пытался его сдать одновременно с супругой.

«Сидели с женой за одной партой… Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — рассказал он.

В течение концерта Нурлан Сабуров несколько раз просил зрителей не снимать его пассажи, объясняя это тем, что они могут быть вырваны из контекста.

Запрет на въезд в Россию

В феврале этого года стало известно, что казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Сообщалось, что его задержали в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. После чего комик улетел в Алматы.

В апреле стендапер приехал в свой родной город Степногорск. Позже появились подробности визита.

Его жена тоже приехала в Казахстан. Кстати, на прошедшем концерте в Дубае Нурлан Сабуров высказался и о комиках в политике.

