Говорят, волгоградцы погрязли в кредитах?

Кредитный портфель жителей Волгоградской области подрос за год, сообщают в региональном отделении Центробанка. По данным на 1 апреля обязательства волгоградцев по розничным кредитам перед банками составили 415,6 млрд рублей — на 3,8% больше, чем год назад.
Эксперты объясняют это ростом спроса на ипотеку в конце 2025 года и январе 2026-го. На начало апреля обязательства волгоградцев по такого рода кредитам на 9,2% превысили показатели 2025 года.
Постепенно восстанавливается и спрос на потребительские кредиты, который замедлился с октября прошлого года.
С января по март 2026 года жители региона оформили кредиты на сумму более 72 млрд рублей — почти на четверть больше, чем за первый квартал 2025 года. Увеличились и объемы предоставления потребительских и ипотечных кредитов — на 17% и 69 соответственно.
Средства волгоградцев на банковских счетах на начало апреля 2026 года составили около 595 млрд рублей, почти на 17% больше, чем на ту же дату в 2025-м.