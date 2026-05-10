На игру «Локомотива» с «Балтикой» поставили больше 1,1 млн рублей: букмекеры назвали фаворита матча

Зрители не ждут результативной встречи с большим количеством голов.

На матч «Локомотива» с калининградской «Балтикой» поставили 1 193 446 рублей. Правда, эта сумма пришлась не только на игру РПЛ, а сразу на несколько спортивных событий. Об этом, ссылаясь на данные компании PARI, пишет сайт «Рейтинг букмекеров».

Встреча пройдёт в воскресенье, 10 мая, в 29-м туре Российской премьер-лиги в Москве. Фаворитом букмекеры считают «Локомотив»: коэффициент на победу хозяев — 2,02, этот вариант выбрали 76% фанатов. Шансы «Балтики» оценивают ниже: за успех калининградцев дают 3,75, на такой исход пришлось 7% ставок.

Ничья в матче идёт за 3,50. По расчётам букмекеров, игра, скорее всего, не будет слишком результативной: на два гола или меньше дают 1,72, на три мяча и больше — 2,12.

«Балтика» получила еврокубковую лицензию на сезон-2026/27. Документ даёт право выступать в турнирах под эгидой УЕФА. Помимо калининградцев, такие разрешения получили московские «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, а также «Краснодар» и петербургский «Зенит».