В Ярославской области трудоустроят 15 земских работников культуры

Прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры» нацпроекта «Семья» продлится в Ярославской области до 14 мая, сообщили в региональном департаменте культуры. В этом году в области планируют трудоустроить 15 сотрудников, что почти в 4 раза больше, чем в прошлом году.
«Программа “Земский работник культуры” помогает сделать наши учреждения более привлекательными для населения. Мы начали ее реализацию в прошлом году, и первые специалисты уже переехали в отдаленные округа, а в этом году мы серьезно увеличили квоту», — отметила министр культуры и туризма региона Светлана Костышина.
В ходе проекта специалисты, прибывшие на работу в учреждения отрасли в сельских населенных пунктах или городах с численностью населения до 50 тыс. человек, могут получить по 1 млн рублей. Получателей выплат определят на основании конкурсного отбора, итоги которого подведут до 9 июня.
Отметим, узнать подробные условия участия в программе «Земский работник культуры» можно на официальном сайте министерства культуры и туризма Ярославской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.