Белорусский санврач сказал, кто должен убирать мусор соседа у вашего забора

Кто должен убирать мусор соседа, который лежит у забора вашего участка? На этот вопрос в эфире телеканала ОНТ ответил завотделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Спургяш.
По его словам, в хорошем санитарном состоянии хозяин дома должен поддерживать не только свой участок, но и некоторую территорию за ним.
«Это земли от границы земельного участка до тротуара либо проезжей части, по остальным сторонам в пределах 10 метров. Если рядом расположен соседний участок, расстояние делится пополам», — подчеркнул Александр Спургяш.
Возле забора надо скашивать траву и не допускать, чтобы она отрастала выше чем 20 сантиметров.
Кроме того, не реже двух раз в год надо проводить обрезку деревьев и удалять сухие, сухостойные деревья и растительность, в том числе и сразу за забором.
За нарушение правил благоустройства предусмотрен штраф до 20 базовых величин, то есть до 900 рублей.