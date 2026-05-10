В Литве 9 мая возложили венки к памятникам советским воинам

Фото: пресс-служба посольства России в Литве.
В Литве 9 мая возложили венки и цветы к памятникам советским воинам-освободителям. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в республике.
Как уточнила пресс-служба, сотрудники посольства посетили более 30 населенных пунктов страны, включая Каунас, Клайпеду, Шяуляй, Паневежис, Алитус, Висагинас, Мариямполе, Друскининкай, Укмерге, Шальчининкай и Тракай.
«В каждом из них у памятников советским воинам-освободителям были возложены венки и цветы — символы вечной памяти, благодарности и уважения к подвигу, не подвластному времени», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.Читать дальше