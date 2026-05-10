Накличешь болезни! Что настрого запрещено в Максимов день, 11 мая 2026 года

И эти два праздника на одной дате — как два зеркала. Одно показывает нам красоту за окном: лес, реку, облака, воробья на ветке. Другое — наше собственное отражение: с желаниями, амбициями, страхами и вечным вопросом «а что мне с этого будет?». Между любовью к природе и осознанием своего эгоизма — пропасть. Или, наоборот, мост. Потому что, возможно, начать любить природу можно только тогда, когда перестанешь быть центром вселенной. Хотя бы на шаг отойдёшь.