В Мичуринске Тамбовской области благоустроят 12 дворов

Благоустройство 12 дворовых территорий многоквартирных домов планируют выполнить в этом году в Мичуринске Тамбовской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Работы проведут в микрорайоне Кочетовка по улице Коммунистической у домов 1а, 1б, 1 В, 1 г, 2а и 2б. Также благоустроят дворы на Мартовской, 5, Фабричной, 6, Лермонтова, 17, Липецком шоссе, 68/1, 33 и 52. На всех дворовых территориях запланировано обновление асфальтового покрытия, монтаж освещения, установка скамеек и урн.
Напомним, у мичуринцев также есть возможность благоустроить дворовую территорию и воплотить в жизнь идеи по преображению в рамках инициативного бюджетирования. Горожане могут разработать собственный проект по благоустройству, собрать команду единомышленников, пройти конкурсный отбор и получить финансовую поддержку из бюджета Тамбовской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.