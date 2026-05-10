Заявки на программу «Земский учитель» в Хабаровском крае подали 84 человека

Хабаровский край в этом году получил 84 заявки из 32 регионов страны для участия в программе «Земский учитель», реализующейся при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
«Благодаря программе “Земский учитель” в села и малые города Хабаровского края приезжают инициативные, увлеченные своим делом педагоги. По поручению Президента России Владимира Путина программа продлена до 2030 года из-за ее высокой востребованности. В 2026 году региону выделена квота на привлечение 18 “земских учителей”. По-прежнему к программе педагоги всей страны проявляют высокий интерес, благодарю учителей, которые уже подали заявки и выбрали для переезда наш регион», — рассказал министр образования и науки края Алексей Мокрушин.
Напомним, с 15 января по 15 апреля проходил этап подачи заявлений в рамках конкурсного отбора. Всего на конкурс поступили заявки от 84 претендентов из разных уголков страны. Больше всего участников из Хабаровского края, Республики Тыва, Иркутской области, Забайкальского края и Амурской области. До 15 мая конкурсная комиссия определит лучших кандидатов.
«К началу учебного года 18 педагогов приедут работать в школы Хабаровского края. Всем участникам программы предоставляется единовременная компенсационная выплата в 2 миллиона рублей, а также все краевые меры поддержки, предусмотренные для педагогических работников», — добавил Мокрушин.
Напомним, что программа «Земский учитель» стартовала в 2020 году. Она дает возможность обеспечить педагогическими кадрами образовательные организации, которые расположены в сельской местности, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.