Заявки на программу «Земский учитель» в Хабаровском крае подали 84 человека

«Благодаря программе “Земский учитель” в села и малые города Хабаровского края приезжают инициативные, увлеченные своим делом педагоги. По поручению Президента России Владимира Путина программа продлена до 2030 года из-за ее высокой востребованности. В 2026 году региону выделена квота на привлечение 18 “земских учителей”. По-прежнему к программе педагоги всей страны проявляют высокий интерес, благодарю учителей, которые уже подали заявки и выбрали для переезда наш регион», — рассказал министр образования и науки края Алексей Мокрушин.