За парки и скверы для благоустройства проголосовали больше 85 тысяч волгоградцев

По данным областного комитета ЖКХ, в Волгограде лидирует проект обустройства конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ», за него проголосовали 9500 горожан. Следом идут парк на улице Фадеева в Красноармейском (8100) и территория на улицах Симонова, 26, 34 и 8-й Воздушной Армии в Дзержинском (7200). В Волжском на первом месте сквер на улице Машиностроителей.