Жители Калининграда присоединились к всероссийской акции «Поем вместе Катюшу» у «Автотор-Арены»

Военно-патриотический парк дворца спорта «Автотор-Арена» в Калининграде 9 мая вновь стал одной из главных точек притяжения для жителей микрорайона имени Александра Космодемьянского. Здесь прошёл праздник «Весна Великой Победы», который компания «Автотор» проводит уже не первый год и который постепенно становится одной из устойчивых городских традиций.
С самого утра территория парка была заполнена людьми: семьи с детьми, ветераны, жители района, молодёжь, школьники. Атмосфера при этом скорее напоминала большую общую встречу, чем официальное мероприятие. Люди гуляли между интерактивными площадками, фотографировались у экспозиций техники и вооружения, слушали песни военных лет и подолгу задерживались у сценической площадки.
Для гостей подготовили большую программу: театрально-музыкальную постановку «Нам нужна одна Победа», выступления артистов, стихи фронтовых поэтов и танцевальные номера. Одновременно работали тематические зоны, где были представлены стрелковое и артиллерийское вооружение, средства связи и радиоразведки разных времён, элементы военной формы и предметы фронтового быта.
Одним из самых эмоциональных моментов праздника стала акция «Поём вместе “Катюшу”. После основной программы жители микрорайона вместе исполнили знаменитую песню, присоединившись к общероссийскому флешмобу. Многие подпевали целыми семьями, а некоторые пожилые гости, кажется, знали каждую строчку автоматически — без экранов и подсказок.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился старший вице-президент холдинга «Автотор» по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко. Он напомнил, что сама территория, где сегодня расположен парк и спортивный комплекс, напрямую связана с тяжёлой историей войны.
По словам Кривченко, при подготовке площадки к благоустройству здесь проводилось разминирование, а во время работ было обнаружено большое количество снарядов и других опасных находок времён Великой Отечественной войны.
«Именно поэтому это место требует особого, бережного отношения», — отметил он.
Как подчеркнул Владимир Кривченко, расположенный рядом храмовый комплекс стал не просто архитектурным объектом, а символом памяти о погибших солдатах и уважения к подвигу поколения победителей.
Для самого микрорайона праздник давно стал чем-то большим, чем очередной концерт ко Дню Победы. Здесь стараются сохранить именно живое ощущение памяти — без чрезмерного официоза, но с пониманием того, что история войны для Калининградской области остаётся частью повседневной городской среды.
А в преддверии 9 Мая сотрудники «Автотора» поздравили представителей ветеранских организаций Калининграда с наступающим Днём Победы и вручили продуктовые наборы. Председатель Совета Калининградского регионального профессионального союза работников автомобилестроения «Автотор-проф» Татьяна Мороз отметила, что сотрудничество с ветеранскими организациями для предприятия давно стало важной частью социальной работы.
«На протяжении многих десятилетий “Автотор” и профсоюз ведут шефскую работу и поддерживают ветеранов. Особенно тесные отношения сложились с теми, кто живёт в микрорайоне, где расположено предприятие, потому что с этим местом связаны судьбы многих людей, которые здесь работали. Для нас очень важна преемственность поколений и сохранение памяти о тех, кто поднимал Калининградскую область, восстанавливал её и вкладывал в неё свою молодость, силы и труд», — сказала она.
Руководитель первичной организации Совета ветеранов микрорайона имени Александра Космодемьянского Ираида Чемерис подчеркнула, что внимание и помощь со стороны предприятия имеют для ветеранов особое значение: «Мы не первый год получаем подарки от “Автотора”. Для нас это очень важно, потому что сегодня ветеранским организациям непросто, финансирования не хватает, спонсоров почти нет. Спасибо руководству компании, профкому и молодому поколению за внимание, заботу и поддержку. Завод всегда рядом, и за эти годы мы уже стали практически родными».