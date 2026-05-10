Более 14 тыс. жителей Кировской области получили медконсультации

Профилактические консультации, входящие в программу диспансеризации, посетили более 14 тыс. жителей Кировской области, сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций. Консультирование проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В ходе приема врач акцентирует внимание на имеющихся состояниях организма пациента. А в случае выявления нескольких факторов риска выдает направление на углубленное профилактическое консультирование.
«В текущем году углубленное консультирование прошли более 14 600 человек. Оно проводится как в индивидуальном, так и в групповом формате в поликлиниках и центрах здоровья. Его задача — повышение мотивации к изменению привычек, снижению влияния факторов риска на человека. И в случае, если пациент готов к работе над собой, для него может быть составлен план конкретных действий по снижению поведенческих факторов риска для здоровья с контрольными точками», — отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального министерства здравоохранения Ольга Малышева.
Министр здравоохранения региона Екатерина Видякина добавила, что в регионе также проводят школы здоровья. Специалисты обучают жителей навыкам самоконтроля при заболевании, ответственному выполнению врачебных назначений и формированию полезных привычек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.