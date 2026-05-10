Библиотека Южно-Сахалинска внедрила бережливые технологии

Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Тарасова внедрила бережливые технологии в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
В апреле библиотека внедрила и начала распространять лучшую практику — «Организация процесса определения потребности в документах при комплектовании библиотечного фонда». Этот подход помогает оптимизировать один из ключевых процессов. Благодаря тщательному планированию закупок комплектование фонда становится более целенаправленным и экономичным, а книжные коллекции — актуальными и востребованными у читателей.
Как отметила и. о. директора библиотеки Марина Волкова, внедрение этой практики не только оптимизирует внутренние процессы, но и делает учреждение более удобным и полезным для читателей. Теперь успешные решения библиотеки могут использовать другие организации культуры.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.