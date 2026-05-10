100-летнему ветерану войны из Тараза присвоили звание полковника полиции

Поздравил ветерана начальник департамента полиции Жамбылской области Кайсар Султанбаев. Он зачитал фронтовику телеграмму от имени министра внутренних дел Ержана Саденова.
«Иван Федорович посвятил службе в системе МВД почти 30 лет, завершив карьеру в звании подполковника. Спустя десятилетия его преданность службе, мужество и вклад в обеспечение безопасности страны были отмечены высокой наградой», — отметили в ведомстве.
Иван Федорович надел форму, прикрепил боевые награды и лично встретил гостей. Этот момент стал символом стойкости, силы духа и верности долгу, подчеркнули в МВД.
Ивану Федоровичу 100 лет, он — пенсионер МВД и транспортной полиции Казахстана. Когда началась война, фронтовику было всего 14 лет. Он рвался на фронт, следуя примеру старших братьев.
В Красную Армию он был призван в 17 лет в ноябре 1944 года. Прошел обучение в снайперской школе в Оренбургской области.
Также он служил разведчиком на Забайкальском фронте в составе 33-й стрелковой дивизии. Принимал участие в войне против Японии на территории Монголии и Китая. Участвовал в освобождении городов Харбин, Мукден и Чанчунь. Несмотря на полученное ранение, продолжил службу до 1951 года.
После демобилизации в 1951 году ветеран вернулся в Казахстан. В 1953-м Иван Федорович поступил в Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД СССР. Позже окончил Высшую школу милиции в Алматы.
С 1955 по 1982 годы он работал в Линейном отделе внутренних дел на станции Жамбыл (ныне Тараз). Прошел путь от оперативника до начальника ОБХСС. Посвятил службе в органах более 30 лет.
Иван Макеев — кавалер ордена Отечественной войны II степени, награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освоение целинных земель» и более чем 20-ю другими юбилейными и ведомственными наградами.