100-летнему ветерану войны из Тараза присвоили звание полковника полиции

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. В Таразе в День Победы ветерану Великой Отечественной войны Ивану Федоровичу Макееву присвоено звание полковника полиции, сообщили в МВД Казахстана.

Источник: Скриншот видео ДП Жамбылской области

Поздравил ветерана начальник департамента полиции Жамбылской области Кайсар Султанбаев. Он зачитал фронтовику телеграмму от имени министра внутренних дел Ержана Саденова.

«Иван Федорович посвятил службе в системе МВД почти 30 лет, завершив карьеру в звании подполковника. Спустя десятилетия его преданность службе, мужество и вклад в обеспечение безопасности страны были отмечены высокой наградой», — отметили в ведомстве.

Иван Федорович надел форму, прикрепил боевые награды и лично встретил гостей. Этот момент стал символом стойкости, силы духа и верности долгу, подчеркнули в МВД.

Ивану Федоровичу 100 лет, он — пенсионер МВД и транспортной полиции Казахстана. Когда началась война, фронтовику было всего 14 лет. Он рвался на фронт, следуя примеру старших братьев.

В Красную Армию он был призван в 17 лет в ноябре 1944 года. Прошел обучение в снайперской школе в Оренбургской области.

Также он служил разведчиком на Забайкальском фронте в составе 33-й стрелковой дивизии. Принимал участие в войне против Японии на территории Монголии и Китая. Участвовал в освобождении городов Харбин, Мукден и Чанчунь. Несмотря на полученное ранение, продолжил службу до 1951 года.

После демобилизации в 1951 году ветеран вернулся в Казахстан. В 1953-м Иван Федорович поступил в Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД СССР. Позже окончил Высшую школу милиции в Алматы.

С 1955 по 1982 годы он работал в Линейном отделе внутренних дел на станции Жамбыл (ныне Тараз). Прошел путь от оперативника до начальника ОБХСС. Посвятил службе в органах более 30 лет.

Иван Макеев — кавалер ордена Отечественной войны II степени, награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освоение целинных земель» и более чем 20-ю другими юбилейными и ведомственными наградами.