Уфимские студенты разработали инклюзивный экскурсионный маршрут

Новый инклюзивный экскурсионный маршрут появился в Уфе. Проект инициировал Клуб владельцев собак-помощников Республики Башкортостан «Актырнак», а разработали маршрут студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Экскурсия построена в формате интерактивного путешествия по страницам воображаемой книги о жизни русского писателя Сергея Аксакова. Участники могут погрузиться в атмосферу эпохи и познакомиться с биографией автора.
Студенты Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ не только разработали маршрут, но и обеспечили его полную адаптацию для незрячих экскурсантов. Команда неоднократно проходила трек, тестируя каждую деталь, продумывала тактильные, аудиальные и описательные элементы, отрабатывала корректное сопровождение людей с нарушением зрения и взаимодействие с собаками-проводниками.
Презентация маршрута состоялась в Международный день собак-поводырей. Первыми новый маршрут опробовали представители клуба «Актырнак», приехавшие в Уфу из разных районов Башкирии.
