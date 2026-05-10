Уфимские студенты разработали инклюзивный экскурсионный маршрут

Он построен в формате интерактивного путешествия по страницам воображаемой книги о жизни писателя Сергея Аксакова.

Новый инклюзивный экскурсионный маршрут появился в Уфе. Проект инициировал Клуб владельцев собак-помощников Республики Башкортостан «Актырнак», а разработали маршрут студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.

Экскурсия построена в формате интерактивного путешествия по страницам воображаемой книги о жизни русского писателя Сергея Аксакова. Участники могут погрузиться в атмосферу эпохи и познакомиться с биографией автора.

Студенты Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ не только разработали маршрут, но и обеспечили его полную адаптацию для незрячих экскурсантов. Команда неоднократно проходила трек, тестируя каждую деталь, продумывала тактильные, аудиальные и описательные элементы, отрабатывала корректное сопровождение людей с нарушением зрения и взаимодействие с собаками-проводниками.

Презентация маршрута состоялась в Международный день собак-поводырей. Первыми новый маршрут опробовали представители клуба «Актырнак», приехавшие в Уфу из разных районов Башкирии.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.