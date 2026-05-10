Дерматолог предостерегла нижегородцев от использования пива для защиты от солнца

Тренд распространяется в социальных сетях.

Источник: Нижегородская правда

Пиво не сможет защитить кожу от солнечных ожогов. От опасного тренда нижегородцев предостерегла директор нижегородского филиала ГНЦДК Минздрава России, врач-дерматовенеролог Татьяна Павлова. Специалиста в своём макс-канале процитировал главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Информация о том, что пиво работает как крем с SPF была распространена по социальным сетям. По словам Татьяны Павловой, учёные действительно изучают хмель, ячмень и другие компоненты пивоварения на предмет защиты кожи. Но важно понимать, что исследования проводятся над экстрактами, а не над напитком.

Так, исследования подтвердили, что вещества, содержащиеся в хмеле, способны нейтрализовать свободные радикалы, возникающие под воздействием УФ-лучей.

Кроме того, феруловая кислота, которая содержится в отходах пивоварения, поглощает УФ-лучи.

Всё это не значит, что пиво защищает от солнечных ожогов. Наносить его на кожу вместо крема — бессмысленно. Напротив, спирт и сахар могут вызвать раздражение.