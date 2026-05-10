63 нижегородских учителя прошли курсы для работы в агроклассах

63 школьных учителя из Нижегородской области прошли курсы повышения квалификации «Проектная деятельность в агротехнологических классах: от идеи до практического результата».
В 2025 году в регионе окрылись 12 агротехнологических классов. Планируется, что в 2026 году появиться ещё восемь агроклассов. Об этом сообщил Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Он добавил, что на обучение педагогов, которые будут преподавать в агроклассах, из областного бюджета выделено два млн рублей.
Также средства из областной казны будут направлены на стимулирующие выплаты таким учителям и возмещение части расходов партнёрам на ремонт и оснащение профильных кабинетов.
