«Первые двое суток прикладывайте лед, потом грелку или компресс». Белорусский врач рассказала, что делать, если сорвал спину

Белорусский врач назвала алгоритм лечения сорванной спины.

Источник: Комсомольская правда

Что делать, если сорвал спину? На этот злободневный вопрос в эфире телеканала ОНТ ответила заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго.

По ее словам, надо сразу же прекратить активничать и найти удобное положение для спины.

«Первые 48 часов прикладывайте лед к болезненной области на 15−20 минут несколько раз в день. После этого рекомендуется использовать тепло, грелку или теплый компресс», — отметила Снежана Кавриго.

По словам медика, при боли можно принять безрецептурное обезболивающее. Кроме того, лежать на спине лучше с подушкой под коленями или на боку с подушкой между коленями. Когда станет полегче, то двигаться надо начинать медленно. Если же боль в сорванной спине не проходит или усиливается, то в этом случае — к врачу.

Снежана Кавриго напомнила технику подъема тяжестей:

— Сгибайте колени, а не спину. Держите предметы близко к телу. Делайте паузы каждые 30−60 минут, чтобы избежать усталости.

