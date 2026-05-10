В музее Тамбовской области состоится фестиваль «Сиреневая ночь в Ивановке»

Фестиваль «Сиреневая ночь в Ивановке» состоится 16 мая в музее-заповеднике С. В. Рахманинова в Уваровском округе Тамбовской области, сообщили в местной администрации. Мероприятие пройдет в ходе Международной акции «Ночь в музее», отвечающей задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Сиреневая ночь в Ивановке» начнется в 12:30 и продлится до 23:00. Посетителям предложат новые экспозиции, выставки, концерты, экскурсии и многое другое. На аллеях парка организуют выставки и вернисажи. Также пройдут экскурсии по залам музея и усадьбе.
Напомним, что в календарь событий Тамбовской области на 2026 год вошли более 100 мероприятий, которые пройдут в разных муниципалитетах региона в течение всего года. Среди них — масштабные праздники, фестивали, культурные, спортивные и гастрономические события. В перечень самых ярких событий включили и фестиваль «Сиреневая ночь». Гости могут насладиться не только прекрасной музыкой, но и красотой цветущей сирени.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.