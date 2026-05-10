Голосовой помощник МФЦ Хабаровского края принял более 30 тыс. звонков

Тестирование голосового помощника для приема звонков, запущенного на базе искусственного интеллекта в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», завершилось в многофункциональном центре (МФЦ) Хабаровского края. С марта через него прошло более 30 тыс. звонков, из которых 63% были обработаны автоматически, сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона.
«Главная цель запуска помощника — повышение качества и скорости обслуживания в МФЦ. С его помощью жители региона могут в круглосуточном режиме получать информацию о предоставлении услуг в МФЦ, не дожидаясь ответа оператора. Ассистент помогает записаться на прием, дает информацию об адресах и режимах работы подразделений, может проконсультировать о порядке получения государственных и муниципальных услуг и проверить статус обращения», — рассказали в министерстве цифрового развития и связи края.
За все время работы помощника самыми актуальными вопросами для жителей стали проверка статуса обращения и предварительная запись в многофункциональный центр.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.