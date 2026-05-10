«Ротор 2» уверенно обыграл «Квант» в Обнинске — 3:1

Игра началась в 17:00 по московскому времени под судейством Павла Поляничко. С первых минут «Ротор 2» показал нацеленность на атаку, что в итоге и определило исход матча. Уже на 20-й минуте Егор Тарин разобрался с обороной «физиков» и точно пробил в угол — 1:0 в пользу гостей. После этого хозяева выровняли игру и создали два стопроцентных момента, но не смогли их реализовать. Назревал ответный гол, и на 62-й минуте обнинцы вынудили волгоградцев нарушить правила в своей штрафной площади. Алексей Чаплыгин реализовал пенальти, сравняв счёт — 1:1. На 70-й минуте встречи у «Кванта» возник опасный момент у ворот «Ротора», однако голкипер волгоградцев Иван Литвенок уверенно парировал угрозу, переведя мяч на угловой. В последовавшей контратаке Адриан Платон вывел свою команду вперёд: точным ударом из-за пределов штрафной площади он поразил верхний угол ворот — 2:1.Всего через четыре минуты Платон убежал в контратаку, опередил вратаря и вышел один на один с пустыми воротами — 3:1 в пользу «сине-голубых». На 87-й минуте Адриан мог оформить хет трик, но мяч после его удара попал в штангу, позволив «Кванту» уйти от разгрома. Хозяева поля сохранили разницу в два гола до финального свистка. «Квант» (Обнинск) — «Ротор-2» (Волгоград) −1:3 (0:1). 8 мая. Обнинск. Стадион: «Труд». Количество зрителей: 209. Количество зрителей в гостевом секторе: 9. Судьи: Павел Поляничко (Смоленск), Арсений Крылов (Екатеринбург), Максим Костин (Тюмень). «Квант»: Побережный, Тимченко, Драгой (Балалуев, 84), Горунков, Медведев, Софин (Роскита, 46), Акулов (Баранов, 46), Зенкевич (Артёменков, 84), Демидов, Щербий (Сиротков, 73), Чаплыгин. «Ротор-2»: Литвенок, Харлан, Фальченко, Правкин, Амирханян (Слепужников, 90), Литенко (Биджилов, 66), Локтев, Погудин, Тарин (Кычанов, 90), Асланян (Прокофьев, 65), Логиш (Платон, 46). Голы: Тарин, 20 (0:1). Чаплыгин, 62 — с пенальти (1:1). Платон, 74 (1:2). Платон, 78 (1:3). Предупреждены: Щербий, 63 (грубая игра). Тимченко, 71 (неспортивное поведение). Чаплыгин, 88 (неспортивное поведение). — Локтев, 71 (неспортивное поведение). «Ротор 2» может занести эту игру себе в актив. Гостевой успех позволил команде набрать семь очков и закрепиться на 11 й позиции в турнирной таблице. Следующий матч состоится 16 мая в рамках 8 го тура. Дублёры «Ротора» отправятся в Раменское, где сыграют с «Сатурном». Начало встречи запланировано на 16:00. Александр Веселовский.