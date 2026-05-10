В России стало больше 80 летних музыкальных фестивалей на свежем воздухе

Каждое лето многие из нас решают вроде бы радостную, но от того не менее трудную задачу: куда отправиться в отпуск?! Так, чтобы было не скучно, места кругом живописные, развлечений любых немало, но при этом еще и не дорого?! И чтоб не тратиться люто на гостиницы, не стоять часами в очередях в столовые, а хорошей музыки, танцев, и интересных, веселых людей рядом немало?! Тех, с кем можно и в футбол, волейбол, бадминтон поиграть, а то и пригласить кого-то из противоположного пола на медленный вальс или акробатический хастл?!
Сомневаемся, мучаемся месяц, другой, третий. Водим пальцем по карте, просматриваем адреса в интернете, присматриваемся к возможным скидкам… Хотя эта тема в общем уже решена. И такие разные и недорогие удовольствия уже придуманы и продуманы. Да и находятся обычно в живописных местах, недалеко от пляжей и воды! И это музыкальные фестивали. Теперь в России таких open-air на свежем воздухе уже больше 80…
Летние фестивали проходят в 2026 году в разных городах, у многих из них свои любимые музыкальные стили, развлечения на свежем воздухе и в павильонах, фирменные приметы, мастер-классы, блюда кухни, спортивные соревнования и интеллектуально-развивающие конкурсы. И даже то, чего пока нет ни у кого другого.
Например, на «Дикой Мяте», что под Тулой, в этом году будут учить сплаву на сап-бордах и байдарках по красивой и быстрой реке Вашана, расположенной неподалеку от фестивальной поляны у деревни Бунырёво. А на open-air «Рок над Амуром», проходящем возле этой могучей реки, лучшим рок-группам фестиваля вручают награды (в прошлом году в жюри пригласили и музыкального обозревателя «Российской газеты»). Главный приз — возможность сделать профессиональную запись в студии Андрея Самсонова, одного из лучших саунд-продюсеров страны, привлекает многие группы. И делает «Рок над Амуром» поэтому тоже уникальным и очень востребованным у зрителей фестивалем.
Ожидается, что в 2026 году в России пойдет более 80 самых разных open-air. Больше всего их будет в стиле рок и джазовых, на третьем месте — этнические, вроде «Былинного берега» у деревни Захарьино в Новгородской области (в этом году он пройдет с 24 по 26 июля), где русский фолк и фолк-рок соседствуют с историческими реконструкциями (и сражений, и быта, например, построят таверны в духе IX-XI веков), обучение русским народным ремеслам, урокам вокала и игры на фольклорных инструментах…
Но как успеть везде?
«РГ»-Неделя составила рейтинг самых востребованных, популярных и самобытных музыкальных фестивалей первой половины этого лета.
«Воздух Карелии», 11−14 июня.
Петрозаводск, аэродром Пески, берег Онежского озера.
Чем интересен: самый внушительный open-air по количеству легенд русского рока. В этом году здесь выступят «Алиса», Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, «Горшенев», «Альянс», «Монгол Шуудан», «Торба-на-Круче». Певица Линда теперь тоже все больше тяготеет к року. Да и две группы открытия прошлого года тоже будут кстати: Женя Трофимов и «Комната культуры», а главное — проект Radio Tapok, уникальный тем, что в формате тяжелого рока эмоционально, мудро и хитово рассказывает историю России, при этом битвам времен Великой Отечественной войны посвящено сразу несколько песен.
«Комната культуры» — это умный рок в духе 80-х. Поэтому их везде ждут. Фото: РИА Новости.
Причем это первый фестиваль сезона, где билеты уже распроданы на все четыре дня!
На этих open-air можно слушать музыку. А можно и чему-то научиться.
Чем уникален: хорошая детская программа, карусели, аттракционы, остроумные и дружелюбные аниматоры и, что особенно понравилось обозревателю «РГ» в прошлом году, отменная экскурсионная программа и местная, карельская кухня.
Билеты: Уже нет в продаже, но, может, кто-то в последний момент откажется от брони.
«Московский джазовый фестиваль», 8−14 июня.
Москва, Концертный зал имени Чайковского, Сад «Эрмитаж» и концерты в клубах.
Чем интересен: самый масштабный джаз-фестиваль России, в котором выступят более 1000 артистов. Джаз будут исполнять и корифеи этой музыки: Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Фантине, и американцы — певица Tierney Sutton и пианист Tamir Hendelman, и кубинцы Илиана Санчес и ее оркестр, и звездные коллеги из других жанров — Петр Налич и Billy’s Band, много хороших артистов!
Чем уникален: Сергей Безруков появится в музыкальном спектакле «Слово о полку Игореве», а Сергей Степанченко — в «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!». Выступят и Виктор Добронравов с группой и Петр Дранга!
Цена билетов: от 2000 рублей в КЗ имени Чайковского и от 3000 — в Сад «Эрмитаж».
«Дикая Мята», 19−21 июня.
Тульская область, Алексинский район, деревня Бунырёво.
Чем интересен: с каждым годом сцен все больше — теперь их восемь: главная — «Сирена», самая экспериментальная — «Титана», где споет культовая нео-готик и дрим-поп певица Polnalyubvi, будут и шутники «Людмил Огурченко» и столь загадочное образование, как «Токсичный ансамбль Лягухо». А «Ариэль» — уже сцена для детей-артистов и детей-зрителей…
А из звезд снова: Найк Борзов, «Бонд с кнопкой», IOWA, Маяк, Нейромонах Феофан и, кажется, впервые — «Танцы минус» и Елка.
Группа «Бонд с кнопкой» прославилась во многом благодаря задору на летних фестивалях. Фото: РИА Новости.
Чем уникален: развлечений, форм отдыха тоже теперь все больше. С этого года — сплавы по реке, с прошлого — появление бани, каждый год организаторы придумывают что-то новое.
Цена билета: абонемент на три дня — 8500.
«Пикник “Афиши”.
Москва, Музей-заповедник «Коломенское», 20 июня; Санкт-Петербург, Елагин остров, 8 августа.
Чем интересен: это и вправду праздник отдыха на свежем воздухе у воды (в столице — на берегу Москвы-реки, где два года назад сделали очень романтичную набережную). И поэтому здесь есть все для этого: турниры по бадминтону, выставки актуального искусства и изобретений, показы моды, баттлы по остроумию и эрудиции, конкурсы на знание литературы и музыки.
Ну, а можно просто сидеть на лужайках и слушать музыку. Слава Марлоу, Feduk и Mayot (в этом году вообще будет небывало много рэпа) выступят и в Москве, и в Питере, а вот РСАК и группа «Браво», спеть с которой придет и Валерий Сюткин, — только в Москве.
Чем уникален: победителям конкурсов дарят полезные подарки: книги, коврики для фитнеса и йоги, даже мыло.
Цена билета: в Москве — 4500, в Санкт-Петербурге — 4000.