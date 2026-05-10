Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде произошло смертельное ДТП с квадроциклом

Пассажир квадроцикла погиб на месте ДТП.

Пассажир квадроцикла погиб 9 мая в ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Установлено, что 53-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по улице Новокузнечихинская. Поворачивая налево, он не уступил дорогу квадроциклу «Х-вульф 1000». Квадроциклом управлял 27-летний мужчина, сзади него сидел 36-летний пассажир. От удара пассажир погиб на месте ДТП, а водитель квадроцикла был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Водитель «Лады Гранты» задержан.

Напомним, двое детей пострадали в ДТП 9 мая.