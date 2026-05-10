Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер из Волгограда Аня Покров поздравила ветерана ВОВ Веру Ивановну

Молодёжь принесла ветерану праздничный торт и охапки цветов.

Блогер Аня Покров поделилась в соцсетях трогательным видео — группа молодых людей, друзей уроженки Волгограда, пришла 9 мая в гости к ветерану Великой Отечественной войны Вере Ивановне.

Фамилию участницы ВОВ тиктокер не назвала, но рассказала, что героине тех событий исполнился 101 год. Родилась она в Курской области, в столицу переехала в возрасте пяти лет, в годы войны работала на Казанском вокзале, где размещали раненых солдат.

Молодёжь принесла ветерану праздничный торт и охапки цветов. Все вместе ребята спели солдатские песни, а хозяйка угостила их чаем.

«Спасибо, что внушаете нам веру в то, что все мы доживём до 100 лет», — тепло поблагодарила Аня Покров Веру Ивановну за радушный приём.

Ранее «АиФ — НП» рассказал историю песни, которую все считали народной, однако её автор — сталинградка Любовь Прокофьева.