Блогер из Волгограда Аня Покров поздравила ветерана ВОВ Веру Ивановну

Блогер Аня Покров поделилась в соцсетях трогательным видео — группа молодых людей, друзей уроженки Волгограда, пришла 9 мая в гости к ветерану Великой Отечественной войны Вере Ивановне.
Фамилию участницы ВОВ тиктокер не назвала, но рассказала, что героине тех событий исполнился 101 год. Родилась она в Курской области, в столицу переехала в возрасте пяти лет, в годы войны работала на Казанском вокзале, где размещали раненых солдат.
Молодёжь принесла ветерану праздничный торт и охапки цветов. Все вместе ребята спели солдатские песни, а хозяйка угостила их чаем.
«Спасибо, что внушаете нам веру в то, что все мы доживём до 100 лет», — тепло поблагодарила Аня Покров Веру Ивановну за радушный приём.
