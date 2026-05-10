Белорусский врач сказала, каким болезням подвержены обладатели самой распространенной группы крови

О том, каким заболеваниям подвержены обладатели первой группы крови, которая считается и самой древней, и самой распространенной, в интервью порталу 24health.by сказала врач клинической лабораторной диагностики Брестской областной станции переливания крови Анастасия Вожуй.
По ее словам, кровь у представителей 1-й группы менее вязкая, что снижает риск возникновения тромбов. Но у них есть склонность к гипертонии, язве желудка, аутоиммунным заболеваниям. Люди с первой группой крови чаще подвержены бронхитам, простудам, желудочно-кишечным инфекциям, заболеваниям печени и желудка, аллергиям, дисфункции щитовидной железы.
Кстати, в средние века люди с 1-й группой крови были более уязвимы к возбудителю чумы.
Кстати, белорусский врач рассказала, что делать, если сорвал спину: «Первые двое суток прикладывайте лед, потом грелку или компресс».
Кроме того, белорусский кардиолог сказал, как понять, что болит именно сердце и не пропустить начало инфаркта: «Симптомы инфаркта изменились».
А еще белорусский санврач сказал, кто должен убирать мусор соседа у вашего забора.
Мы писали, что Белгидромет назвал три области Беларуси, где в ночь на 11 мая прогнозируют заморозки до −2 градусов.