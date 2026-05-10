Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач сказала, каким болезням подвержены обладатели самой распространенной группы крови

Врач сказала, каким заболеваниям подвержены обладатели первой группы крови.

Источник: Комсомольская правда

О том, каким заболеваниям подвержены обладатели первой группы крови, которая считается и самой древней, и самой распространенной, в интервью порталу 24health.by сказала врач клинической лабораторной диагностики Брестской областной станции переливания крови Анастасия Вожуй.

По ее словам, кровь у представителей 1-й группы менее вязкая, что снижает риск возникновения тромбов. Но у них есть склонность к гипертонии, язве желудка, аутоиммунным заболеваниям. Люди с первой группой крови чаще подвержены бронхитам, простудам, желудочно-кишечным инфекциям, заболеваниям печени и желудка, аллергиям, дисфункции щитовидной железы.

Кстати, в средние века люди с 1-й группой крови были более уязвимы к возбудителю чумы.

Кстати, белорусский врач рассказала, что делать, если сорвал спину: «Первые двое суток прикладывайте лед, потом грелку или компресс».

Кроме того, белорусский кардиолог сказал, как понять, что болит именно сердце и не пропустить начало инфаркта: «Симптомы инфаркта изменились».

А еще белорусский санврач сказал, кто должен убирать мусор соседа у вашего забора.

Мы писали, что Белгидромет назвал три области Беларуси, где в ночь на 11 мая прогнозируют заморозки до −2 градусов.