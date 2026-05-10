Нижегородская «Победа» дома одолела футболистов «Челябинска‑2»

В 7-м туре второй лиги первенства России по футболу (дивизион «Б», группа 4) нижегородская «Победа» на своём поле обыграла дублёров «Челябинска».
Матч начался с холодного душа для хозяев, пропустивших разящую контратаку — 0:1. Но ещё до перерыва подопечные Олега Макеева благодаря голам Ильи Кожухаря и Рони Михайловского вышли в счёте вперёд — 2:1. После перерыва Кожухарь увеличил преимущество волжан, и только ближе к концу игры «Челябинск-2» один мяч отквитал — 3:2.
Трио лидеров: «КДВ» (Томск) — 21 очко, «Химик» — 18, «Победа» — 13.
17 мая «Победа» сыграет на выезде против екатеринбургского «Урала-2».
