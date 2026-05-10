Ветерану из Светлогорска Нине Ковалёвой исполнилось 100 лет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.
Нина Григорьевна родилась в Казахской АССР. В годы Великой Отечественной войны она трудилась в тылу, занималась сельским хозяйством. После получила профессию учителя младших классов.
После переезда в Калининградскую область ветеран работала в санатории в Отрадном. У Нины Григорьевны есть сын, внучка и правнучка.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше