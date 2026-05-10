Осмотры в «Поезде здоровья» прошли 123 жителя Учалинского района Башкирии

Медицинские специалисты «Поезда здоровья» провели выездной прием в Учалинском районе Башкирии в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Жители муниципалитета смогли пройти обследование сердечно-сосудистой системы в передвижном кардиомодуле, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Бригада специалистов республиканского кардиологического центра — врач-кардиолог Гульшат Низамова и медсестра Алсу Салимова — приняли 123 человека. По результатам диагностики 12 пациентов направлены на коронарографию, а 3 человека получили направление на дополнительное обследование в кардиоцентр.
«Акция “Поезд здоровья” позволяет повысить доступность специализированной медицинской помощи для жителей отдаленных районов и способствует раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнули в региональном министерстве здравоохранения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.