Нижегородцев предупредили о высокой смертности от редкого вируса Андес

Жителей Нижегородской области предупредили, что нашумевший штамм хантавируса Андес, о котором в последние дни активно пишут зарубежные СМИ, действительно считается одним из самых опасных среди подобных инфекций. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
По словам эксперта, вирус Андес заметно отличается от других хантавирусов. Если большинство таких инфекций передаются человеку только от грызунов, то этот штамм способен распространяться и между людьми. Правда, для заражения необходим тесный и продолжительный контакт — например, внутри семьи или между партнёрами.
Природные очаги вируса находятся в Чили и Аргентине. Переносчиком считается длиннохвостый рисовый хомячок. Опасность инфекции связана ещё и с высокой смертностью — по разным данным, она достигает 25−40%.
Болезнь начинается как обычная простуда или грипп: температура, слабость, ломота в теле. Однако затем состояние может резко ухудшиться — развивается тяжёлое поражение лёгких, одышка и шок. Специальной вакцины или лекарства от вируса пока не существует. Пациентам требуется срочная госпитализация, а в тяжёлых случаях — подключение к ИВЛ и ЭКМО.
Эксперт также посоветовал нижегородцам внимательнее относиться к поездкам в Южную Америку. В районах вспышек инфекции рекомендуется избегать тесных контактов с заболевшими людьми и не ночевать на земле.
При этом специалисты подчеркивают, что сценарий пандемии, подобной COVID-19, для вируса Андес маловероятен. В России этот штамм пока не выявлен. Отечественный вариант хантавируса — Пуумала — считается значительно менее опасным, хотя ежегодно в стране фиксируют от 4 до 10 тысяч случаев заражения.