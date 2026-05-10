Белорусский эксперт сказал, почему картошка становится сладкой

Почему картошка становится сладкой и как этого избежать? На этот вопрос в интервью Sputnik.by ответил старший научный сотрудник отдела технологий производства, защиты и хранения картофеля НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Виталий Сердюков.
По его словам, сладковатый привкус возникает при подмораживании клубней, когда крахмал частично превращается в сахара.
«Оптимальные условия хранения — темное помещение с температурой около 2−4 градусов тепла», — подчеркнул Виталий Сердюков.