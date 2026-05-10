Новый турмаршрут для иностранцев в Архангельске оценили студенты из Индии

Студенты Северного государственного медицинского университета из Индии первыми протестировали новый туристический маршрут для иностранцев «Архангельск — алмаз Арктики», разработанный в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Архангельской области.
Однодневная программа началась с обзорной пешеходной экскурсии по историческому центру города: путешественники прошли по набережной Северной Двины от Гостиных дворов до Красной пристани, откуда в прошлые века отправлялись полярные экспедиции.
Затем участники отправились в Соломбалу, на верфь, где поднялись на борт традиционного поморского коча — судна, на котором столетия назад поморы осваивали суровые арктические широты. Завершающим этапом стали прогулка по проспекту Чумбарова-Лучинского и посещение музея алмазов, где собрана коллекция минералов и драгоценных камней, добытых в регионе.
«Очень интересный маршрут. Мы увидели Архангельск совершенно с другой стороны, нам открылись страницы истории и культуры, о которых мы раньше не знали. Надеемся вновь пройти по маршруту, но уже в рамках полного тура», — рассказали участники тестирования.
Полный маршрут рассчитан на три дня. Помимо экскурсий, гостям предлагается попробовать блюда традиционной поморской кухни и примерить аутентичные народные костюмы. Кроме того, путешественники смогут поучаствовать в мастер-классах и попробовать айс-флоатинг.
По словам заместителя министра культуры и туризма области Анны Тютриной, все предложения будут систематизированы и учтены при дальнейшей доработке маршрута, чтобы сделать его максимально привлекательным и комфортным для зарубежных туристов.
