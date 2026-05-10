В Черногории открыли памятник Есенину

БЕЛГРАД, 10 мая — РИА Новости. Памятник поэту Сергею Есенину открыли в муниципалитете Зета близ Подгорицы, сообщила пресс-служба посольства РФ в Черногории.
Открытие состоялось в поселке Голубовцы, где расположен международный аэропорт Подгорицы. В церемонии участвовали руководство дипмиссии РФ, руководители муниципалитета, политики, общественники, основатель «Народного музея Сергея Есенина» в Воронеже Владимир Бубнов и директор музея Екатерина Рождественская, граждане России и Черногории.
«Посол РФ в Черногории Александр Лукашик в обращении к собравшимся отметил, что творчество Сергея Есенина стало неотъемлемой частью мировой поэтической сокровищницы, а его стихи переведены на десятки языков и звучат в театрах, музыке и кино. Но главное — они продолжают жить в сердцах миллионов людей, независимо от их национальности и гражданства», — говорится в сообщении в Telegram.
Посол России добавил, что в Черногории Сергея Есенина знают, читают и любят, поэтому установка памятника «не случайность, а закономерный результат долгой и теплой встречи двух культур».
С момента референдума и выхода Черногории из союзного государства с Сербией в 2006 году в Подгорице при участии российской стороны были установлены памятники Александру Пушкину с женой Натальей и Владимиру Высоцкому.