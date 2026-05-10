В Волгограде прошла экскурсия для предпринимателей «серебряного» возраста

Бизнес-прогулку по Волгограду организовали для участников программы «Серебряный возраст», отвечающей задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес».
Мероприятие объединило 12 жителей региона старше 60 лет, двое из которых уже являются действующими предпринимателями. Участники прошли маршрут по улице Мира до мастерской П. И. Чаплыгина. Сопровождение и экскурсионную программу обеспечила гид Ольга Свидрова — победитель образовательной программы «Серебряный старт» 2025 года.
Подобные выездные мероприятия знакомят граждан «серебряного» возраста с туристическим потенциалом города, создают пространство для живого общения и обмена опытом между представителями старшего поколения, уже ведущими собственное дело, и теми, кто только рассматривает такую возможность.
Напомним, в 2025 году Волгоградская область вошла в число 25 пилотных регионов, где стартовала федеральная образовательная программа «Серебряный старт». Она направлена на обучение граждан пенсионного возраста основам предпринимательства.
Узнать подробнее о программах поддержки предпринимательства, в том числе для граждан старшего поколения, можно по телефону горячей линии: 8−800−302−32−03. Также это можно сделать в центре «Мой бизнес» по адресу: проспект имени Маршала Жукова, 3.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.