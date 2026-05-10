Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежскую военно-воздушную академию разделят на три независимых учреждения

Из состава академии выделят два самостоятельных учреждения.

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», который базируется в Воронеже, реорганизуют. Распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина размещено на официальном сайте правовых актов.

Из состава академии выделят два самостоятельных учреждения — Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. При этом воронежская академия останется головным учебным заведением по подготовке кадров для Военно-космических сил России.

До 1 сентября этого года Министерство обороны РФ проведет все необходимые организационные изменения, утвердит уставы для новых заведений и закрепит за ними объекты недвижимости.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше