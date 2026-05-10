Волонтеры спасли дельфина — белобочку у скалы Киселева, сообщили в пресс-службе Центра спасения дельфинов «Дельфа».
Несмотря на то, что на место было сложно добраться, девять человек спустились вниз по скале к нуждающейся в помощи белобочке.
«Условия были довольно опасными и непростыми. И главная проблема была в том, невозможно было взять с собой все то, что необходимо для помощи дельфину и для спасателей. Только основные универсальные медикаменты, ткань для поддержки», — отметили в «Дельфе».
Они обработали раны млекопитающего, организовали поддержку и увлажнение его кожи. Дельфин был худым, на теле имелись покрытые нефтяной пленкой раны.
Поздно вечером белобочка почувствовала себя лучше, стала высвобождаться из импровизированных носилок и стремиться плавать самостоятельно. Волонтеры отметили, что она перестала заваливаться и неплохо поплыла. Удерживать ее насильно не имело смысла, дельфин ушел в море и больше не возвращался.
«Будем надеяться на чудо и на то, что ребята, обеспечив условия для отдыха дельфина, произведя правильную обработку ран и кожи, помогли ему тем самым самостоятельно справиться со своим тяжелым состоянием», — сказали в Центре.
Напомним, в Большом Утрише погибла выбросившаяся на камни азовка по кличке Сашенька. Состояние дельфина при обнаружении оказалось крайне тяжелым — был выражен болевой синдром (судороги), имелись проблемы с ЖКТ, ориентацией в пространстве и координация движения, небольшие раны, в том числе застарелые. Вероятнее всего, у дельфина было системное заболевание.