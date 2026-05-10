Гороскоп на 11 мая: Близнецы сохранят хорошее настроение

Гороскоп по знакам зодиака на 11 мая:
♈Овен: Нейтральный день. Есть небольшая угроза для здоровья, поэтому вы поступите в высшей степени разумно, если не станете проверять свой организм на прочность. Желательно воздержаться от утомительной физической работы, а спортом заниматься под присмотром опытного тренера. Проводите больше времени вне дома: во-первых, прогулки способствуют улучшению самочувствия и настроения, во-вторых, увеличивают вероятность новых знакомств, которые обещают быть особенно приятными. У Овнов возможно начало серьезных романтических отношений.
♉Телец: Снижены деловая активность и работоспособность, вы с удовольствием бездельничаете, и никто вам в этом особенно не мешает. Близкие охотно проводят время в вашем обществе, поскольку вам удается развеселить их, создать вокруг себя приятную эмоциональную атмосферу. Вас привлекают красивые вещи, и вы безошибочно выбираете то, что подойдет вам или кому-то другому, сделает дом уютнее и привлекательнее, внесет в повседневную жизнь нотку роскоши или экзотики. Другими словами, этот день отлично подходит Тельцам для шопинга. Главное — не слишком увлекаться.
♊Близнецы: Настойчивость, целеустремленность и упорство помогут Близнецам преодолеть влияние неблагоприятных тенденций в первой половине дня. Вы не только сохраняете хорошее настроение не в самых благоприятных обстоятельствах, но и следите за тем, чтобы окружающие не впадали в уныние, не теряли последних крох оптимизма. Вам по силам раскрасить этот сложный день яркими красками, организовать веселые развлечения для друзей или объединить людей, имеющих схожие интересы. Придется мирить ссорящихся, вмешиваться в чужие дела, но вам удается избежать неделикатности и бестактности.
♋Рак: День принесет Ракам несколько весьма неприятных событий. Приходится смириться с тем, что обстоятельства развиваются совсем не так, как вам хотелось бы. Возможны споры с людьми, раньше целиком и полностью разделявшими вашу точку зрения, не исключен разрыв связей, казавшихся в высшей степени прочными. Приходится запастись терпением, поскольку шансы добиться желаемого быстро минимальны. Старайтесь не связывать себя обязательствами: их будет крайне трудно выполнить, а улизнуть от ответственности вам не позволят.
♌Лев: Львам предстоит решить целый ряд сложных задач, каждая из которых требует и знаний, и опыта, и творческого подхода, и нестандартного мышления. Все перечисленное у вас есть, нет лишь желания заниматься делами. И потому вы предпочитаете откладывать любые действия, тянуть время, убеждать себя в том, что вместо вас может потрудиться кто-нибудь другой. Все это приводит к печальным последствиям. Вы многое теряете, рискуете испортить отношения с окружающими, да и самооценка медленно, но неумолимо ползет вниз. Поэтому постарайтесь побыстрее взять себя в руки и начать действовать.
♍Дева: Для Дев день складывается в меру удачно. Для достижения поставленных целей приходится потрудиться, но вы не видите в этом большой беды — в конце концов, дело того стоит. К тому же вам наверняка удастся найти людей, на помощь которых вы сможете рассчитывать. Могут напомнить о себе старые друзья. Не желательно в этот день начинать романтические отношения, не стоит возлагать больших надежд на завязавшиеся знакомства: они лишь на первый взгляд кажутся многообещающими и заслуживающими внимания. Но можно приятно провести время.
♎Весы: Весам не везет, но это вас не особенно пугает. В конце концов, представителям вашего знака отлично известно, что терпение и труд — это два кита успеха. Поэтому вы не сдаетесь, даже когда на вашем пути возникают преграды, и не отступаете, если приходится иметь дело с более сильным противником. Ваш стоицизм будет вознагражден: к концу дня позитивные тенденции дадут о себе знать. Возможным станет урегулирование конфликтов, возникших в течение дня, появится шанс восстановить поколебавшееся было равновесие в семье.
♏Скорпион: Звезды определенно имеют что-то против вас. Этот день связан с неудачными начинаниями, затеями, отнимающими массу сил, но не приносящими никакого результата. Вам не сидится на месте, праздность для вас очень дискомфортна — но как только вы беретесь за какое-то дело, все идет из рук вон плохо. Скорпионам не желательно отправляться в далекие поездки, в особенности — подразумевающие смену климатического или часового пояса. Возможны обострения хронических заболеваний. Эмоциональный фон нестабилен; вы больше склонны к унынию, подавленности, чем к раздражительности.
♐Стрелец: Стрельцам будет нелегко. Этот день требует решительности, даже агрессивности. Вы же настроены очень миролюбиво и вовсе не хотите ни с кем воевать. К тому же вы не уверены в правильности собственной позиции, и потому не можете высказаться ясно, четко и однозначно, когда это требуется. Разногласия с близкими не исключены, но куда более вероятны неприятные для вас ситуации, в которых вы будете вынуждены хранить недовольное молчание. Во второй половине дня вероятны вспышки раздражительности; не исключено, что их виновниками станут дети.
♑Козерог: Вы относитесь к числу тех немногих «везунчиков», для которых этот день не будет откровенно плохим. При известной изворотливости можно даже добиться некоторых из ранее поставленных целей, однако для этого придется перейти кому-то дорогу; подумайте, не будете ли вы позже жалеть об этом. Юные Козероги оказываются в непростой ситуации морального выбора, им предстоит принять важное решение. Помните, что многие дальнейшие события будут так или иначе связаны именно с вашими поступками, и действуйте так, чтобы вам не пришлось краснеть.
♒Водолей: Водолеям едва ли удастся избежать ошибок: уж слишком много людей пытается ввести вас в заблуждение, воспользоваться вашей доверчивостью. Даже те, кто всегда был на вашей стороне, ставят на первое место собственные интересы. Требуют чрезвычайной осторожности новые контакты; вы многое потеряете, если не проявите разборчивости в знакомствах. Помощь приходит от старых друзей, близких родственников, людей, любящих вас искренне и бескорыстно. Но, увы, именно их вы обижаете своей резкостью, невниманием, равнодушием.
♓Рыбы: Очень велика вероятность потерь. Ваши недоброжелатели особенно сильны, и давать им отпор чрезвычайно трудно. Вы оказались в сложной ситуации, и едва ли из нее удастся найти достойный выход, к тому же вы не склонны прислушиваться к мнению опытных людей. Рассчитывать на собственную интуицию Рыбам не приходится: ее подсказки так неясны, что руководствоваться ими попросту невозможно. Есть лишь одна возможность повлиять на развитие событий — изменить собственное поведение, отказаться от каких-то привычек. Однако это будет крайне трудно.
Источник: astro-ru.ru.